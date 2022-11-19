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ВСУ постоянно продвигаются вперед в Луганской области

  • 19.11.2022, 21:50
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ВСУ постоянно продвигаются вперед в Луганской области

Об этом заявил глава Луганской ОВА.

Украинские военные постоянно продвигаются вперед в Луганской области, невзирая на постоянное пополнение личного состава у россиян. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По словам Гайдая, в освобожденных селах оккупанты покинули тот «русский мир», в котором они привыкли жить много лет.

- Макеевку россияне до сих пор обстреливают, - объяснил глава области.

Гайдай сообщил, что люди, которые не хотят оттуда уезжать, живут в подвалах, чтобы сохранить себе жизнь. Поэтому им регулярно подвозят гуманитарные наборы и лекарства.

- Среди уцелевших там коммуникаций в лучшем случае - это колодцы, - добавил Гайдай.

Несмотря на постоянное пополнение личного состава у российских оккупантов, украинские военные постепенно двигаются вперед в Луганской области.

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