ВСУ постоянно продвигаются вперед в Луганской области
- 19.11.2022, 21:50
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Об этом заявил глава Луганской ОВА.
Украинские военные постоянно продвигаются вперед в Луганской области, невзирая на постоянное пополнение личного состава у россиян. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергея Гайдая.
По словам Гайдая, в освобожденных селах оккупанты покинули тот «русский мир», в котором они привыкли жить много лет.
- Макеевку россияне до сих пор обстреливают, - объяснил глава области.
Гайдай сообщил, что люди, которые не хотят оттуда уезжать, живут в подвалах, чтобы сохранить себе жизнь. Поэтому им регулярно подвозят гуманитарные наборы и лекарства.
- Среди уцелевших там коммуникаций в лучшем случае - это колодцы, - добавил Гайдай.
Несмотря на постоянное пополнение личного состава у российских оккупантов, украинские военные постепенно двигаются вперед в Луганской области.