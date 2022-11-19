«Это что - нас готовят к таким ценам?» 6 19.11.2022, 22:03

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Килограмм крупы - за 12,67 рублей.

Гречку 1 сорта стоимостью 11,40 руб. за 900 г читательница «Салідарнасці» заметила в магазинах сети «Виталюр».

— Если бы не увидела своими глазами, не поверила бы, — написала читательница, прислав фото в редакцию. — Это что — нас готовят к таким ценам?

Новая гречка, появившаяся на полках белорусской торговой сети, как и многие продукты в последнее время, привезена из России.

Получается, что ее килограмм стоит 12,67 рублей.

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