«Это что - нас готовят к таким ценам?»6
- 19.11.2022, 22:03
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Килограмм крупы - за 12,67 рублей.
Гречку 1 сорта стоимостью 11,40 руб. за 900 г читательница «Салідарнасці» заметила в магазинах сети «Виталюр».
— Если бы не увидела своими глазами, не поверила бы, — написала читательница, прислав фото в редакцию. — Это что — нас готовят к таким ценам?
Новая гречка, появившаяся на полках белорусской торговой сети, как и многие продукты в последнее время, привезена из России.
Получается, что ее килограмм стоит 12,67 рублей.