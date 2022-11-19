Защитники Украины метко бьют по россиянам с помощью беспилотников
- 19.11.2022, 22:31
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Видеофакт.
Защитники Украины из спецподразделения Национальной гвардии «Омега» и 22-го отдельного мотопехотного батальона «Харьков» показали, как ликвидируют оккупантов. Момент меткого удара по врагу попал на видео.
Соответствующие кадры были опубликованы в телеграм-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
На записи зафиксирован прицельный удар, нанесенный украинским беспилотником. В результате одно из подразделений оккупационных войск РФ понесло потери ранеными.