Защитники Украины метко бьют по россиянам с помощью беспилотников 19.11.2022, 22:31

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Фото: AFP

Видеофакт.

Защитники Украины из спецподразделения Национальной гвардии «Омега» и 22-го отдельного мотопехотного батальона «Харьков» показали, как ликвидируют оккупантов. Момент меткого удара по врагу попал на видео.

Соответствующие кадры были опубликованы в телеграм-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

На записи зафиксирован прицельный удар, нанесенный украинским беспилотником. В результате одно из подразделений оккупационных войск РФ понесло потери ранеными.

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