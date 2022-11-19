Стало известно, как изменится меню «МакДональдс» после прихода «Вкусно - и точка» 3 19.11.2022, 22:40

2,436

«МакДональдс» уйдет из Беларуси с 22 ноября.

В Беларуси 22 ноября рестораны «МакДональдс» откроются под брендом «Вкусно — и точка». Изменится не только название — опубликовано обновленное меню заведения, пишет «Зеркало».

Меню останется прежним, но блюда изменят названия. Однако в нем не будет «Биг Мака», «Макфлурри» и «Хэппи Мила».

Уход «МакДональдса» с рынка Беларуси

Напомним, как стало известно 11 ноября, «МакДональдс» уходит с белорусского рынка. Его место займет российская сеть фастфуда «Вкусно — и точка». Это российская сеть ресторанов быстрого питания, открытая в помещениях сети McDonald’s после ее закрытия в России и продажи российского бизнеса предпринимателю Александру Говору. Открытие первых ресторанов сети прошло 12 июня 2022 года. Меню обновленной сети ресторанов осталось прежним, но были изменены названия блюд — из них убрана приставка «Мак». С 15 сентября вместо напитков Coca-Cola, Fanta, и Sprite в российской сети продаются напитки под брендом «Добрый», который также принадлежит The Coca-Cola Company.

По мнению одного из сотрудников, причина такого решения — экономическая: из-за выросших расходов на логистику и проблем с поставками белорусская сторона сочла целесообразным отказаться от американской франшизы и «продаться» российской сети.

Рестораны под брендом «Вкусно — и точка» начнут работать в Беларуси 22 ноября.

Ранее в ресторанах белорусской сети McDonald’s начали пропадать некоторые блюда из меню. В компании это объясняли сложностями с поставками. Сначала сеть убрала ряд позиции из «МакЗавтрак», затем это же произошло с «БигТейсти».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».