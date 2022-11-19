Ермак назвал два способа достижения мира в Украине
- 19.11.2022, 22:53
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Выбор за россиянами.
Есть два способа достижения мира в Украине. И выбор, какой из этих способов предпочесть, лежит на солдатах Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
По словам Ермака, мир в Украине будет тогда, когда ни один русский солдат не останется на украинской земле.
- Этого можно достичь двумя способами: они идут либо из нее - либо в нее. Выбор предлога оставляем за ними: Украина - свободная страна, - констатировал он.