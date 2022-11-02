Под Молодечно агрессивные норки «кошмарят» сельчан 2.11.2022, 0:39

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Убивают кур и уток, нападают на людей.

Владельцы приусадебных участков в Молодечненском районе жалуются на внезапные и жестокие нападения хищников — на кур, уток и гусей. На одном подворье за ночь гибнет больше десяти домашних птиц. Ночных разбойников удалось заснять. Ими оказались крупные и агрессивные норки, сообщает «Зеркало» со ссылкой на «Беларусь 1».

Хозяйка агроусадьбы Анастасия Чернявская рассказала, что у нее хищники убили всю домашнюю птицу. Ночь, когда все случилось, она вспоминать не хочет. Тогда все домашние проснулись от криков и шума в птичьих вольерах. Вместе с мужем Анастасия выбежала во двор.

— Я увидела здесь, во дворе, тушки куриц. У них была шея прокусана, у кого-то просто кровь выпита, но они были не съедены. Потом зашла в сам курятник и увидела, что весь пол устелен тушками, — рассказала Анастасия.

В результате зверь загрыз 16 кур экзотических пород. Лишь одного питомца успели перенести в другой вольер. Не удалось спасти и любимца гостей усадьбы, звезду TikTok — гуся Мартина.

По видео, которое сняли сельчане, стало ясно — в агроусадьбу наведались норки. Агрессивные зверьки уничтожили всю живность, которая была в курятнике и скрылись под покровом ночи.

— Она кидалась реально, мы вообще не понимали, что происходит. Нам даже в голову не пришло ее оставить, закрыть в какую-то клетку, не могли к ней даже подступиться, нам реально было страшно, — сообщила Анастасия Чернявская.

Хозяева усадьбы уверены — норки сбежали с зоофермы, которая находится рядом, в поселке Сосновый бор. Местные жители подтверждают: зверьки точно не пришли из леса. Они не боятся людей, яркого света и шума. Имеют насыщенный благородный окрас.

— Я же разбираюсь в них, мы тут уже столько лет живем. Они у меня часто по сетке вылазят на заднем дворе. Пушистые такие, откормленные. Мех такой лощеный, блестит весь на солнце, — поделилась жительница поселка Сосновый бор Ирина Субоч.

О подобных вылазках норок жители соседних деревень говорят на протяжении нескольких месяцев. От зубов норки даже пострадала пожилая женщина.

— Моя мама вышла на крик гусей, увидела зверька, — рассказала жительница поселка Сосновый бор Тамара Макарская, — Потом попыталась его отпугнуть, а он укусил ее за руку. Потом вышла на улицу и увидела, что у нее уже рука поранена, сказала, что это хорек какой-то был. А на следующий день я увидела его сама — это норка была, самая настоящая. Маму мы возили в больницу, ей кололи уколы от бешенства.

Больше всего хозяева фермы боятся приближения заморозков. По их мнению, звери, выращенные в неволе и не видевшие суровой зимы, обязательно снова придут на участки местных жителей — поближе к жилищу человека.

Получить комментарий руководства предприятия, к которому относится звероферма, не удалось. В головном ведомстве — Белкоопсоюзе — сообщили: обращение граждан взято на контроль. После детального изучения ситуации и дополнительной проверки о результатах сообщат.

В природоохране Молодечненского района по фото и видео определили, что на птиц нападала норка американская, а не европейская:

— Скорее всего, сортовая, выведена специально в производственных целях.

По словам экологов, норки могли совершить побег и легко прижиться в лесу, подрасти, привыкнуть к климату и одним из способов добычи пищи выбрать атаки на домашнюю птицу. Вместе с ними традиционно в этот период года орудуют и их дикие сородичи — куницы, хорьки и ласки. Регулярно на подворья захаживают и лисы. Поэтому владельцам частных усадеб рекомендуют укрепить заборы и устранить щели в хозпостройках для максимальной безопасности.

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