Швеция вслед за Финляндией заявила о готовности разместить ядерное оружие НАТО 2.11.2022, 2:19

Присоединение двух скандинавских стран к НАТО находится на стадии ратификации.

Швеция и Финляндия не будут отказываться от размещения на их территории баз или ядерного оружия НАТО после присоединения к альянсу. Об этом заявили глава вооруженных сил Швеции Микаэль Байден и премьер Финляндии Санна Марин, сообщает Bloomberg.

По словам Байдена, Швеции лучше на начальном этапе воздерживаться от каких-либо оговорок относительно сотрудничества в области ядерного оружия. «Проведение красных линий еще до того, как мы станем членом [НАТО], только создает препятствия и трения», — отметил он.

Финский премьер Санна Марин также заявила, что не должно быть «никаких предварительных условий» для ее членства в НАТО.

Присоединение двух скандинавских стран к блоку находится на стадии ратификации союзниками. По словам Марин, вопрос о базах и размещении ядерного оружия пока не обсуждается активно, поскольку страны Северной Европы ожидают ратификации своего членства Турцией и Венгрией. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил, что «для Финляндии и Швеции вполне естественно действовать сообща в этих вопросах».

«Финляндия и Швеция должны принять» все возможности. которые предлагает НАТО, считает Кристерссон. Шведский премьер добавил, что он убежден, что предстоящее вступление двух стран в НАТО будет ратифицировано всеми его членами.

Информационное агентство STT сообщило в сентябре, что Венгрия планирует ратифицировать членство Финляндии и Швеции в оборонном альянсе в середине декабря. Кристерссон обавил, что говорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о ратификации членства своей страны и намерен обсудить этот вопрос с Турцией позднее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».