ЕС выделит Украине €25,5 млн на поддержку энергосистемы 2.11.2022, 4:27

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

Европейский Союз выделил Украине €25,5 млн. на поддержку энергосистемы и поставки энергетического оборудования. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, сообщает The news glory.

«ЕС и его страны-члены уже предоставили Украине энергетическое оборудование на миллионы евро, однако уровень поддержки должен быть срочно увеличен. Кроме оборудования, ЕС выделил €25,5 млн на покрытие чрезвычайных потребностей энергосистемы», – говорится в документе.

Отмечается, что в ближайшие дни Европейская комиссия совместно с Министерством энергетики начнет целевую кампанию по мобилизации дальнейшей поддержки.

Как сообщалось, сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон. Они обсудили дальнейшие шаги по обеспечению энергетической безопасности Украины и усилению энергетических санкций против Российской Федерации.

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