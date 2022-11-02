«Один подстрелил командира»: как «вагнеровцы» пытают российских зэков 2.11.2022, 8:10

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Следы пыток прячут в крематориях.

Российские зеки, подписавшие контракт с ЧВК «Вагнер» и отправившиеся на войну в Украину, часто подвергаются пыткам со стороны командиров. В частности, за споры с командованием им отрезают пальцы, а за попытку побега – расстреливают. Следы пыток скрывают, сжигая тела в крематориях.

Об этом сообщает издание The Insider на основе свидетельств переписки и документов, переданных основателем проекта Gulagu.net Владимиром Осечкиным. В издании утверждают, что им удалось верифицировать переписку и личные данные заключенного, а также подтвердить, что он является бойцом ЧВК «Вагнер».

Заключенный рассказал, что подписал договор с ЧВК во избежание пыток в тюрьме. В трехстраничном договоре, помимо прочего, нужно было указать данные родных: ФИО, адрес проживания отца и матери.

Также в документе указывалось, что тело заключенного вправе не выдавать, а кремировать. Сам собеседник считает, что так «заметают следы», чтобы в следственном комитете не могли разобраться в случае, если заключенных пытали.

«За попытки побега заключенных расстреливают, а за споры с командованием отрезают пальцы. Командиры угрожают, что в случае, если беглецов не поймают, давление будут оказывать на родственников», – рассказал заключенный.

Он отметил, что каждый второй заключенный хочет сбежать из части, однако все запуганы, потому что командиры каждый день показательно отрезают зекам пальцы или увозят их на пытки.

«Как предостережение от побега рассказали, как одного из заключенных, подстрелившего командира, пытали. С него сняли кожу и специально держали его на капельницах, чтобы он несколько дней умирал в страшных муках. Также обещали показать видео с места, где разбрызганы мозги зэков, которые оказывали неповиновение», – рассказал заключенный, вступивший в ряды ЧВК «Вагнер».

Он также рассказал, что все заключенные прячут телефоны, поскольку за использование могут отрезать пальцы. Связью пользуются только когда не видят командиры, например, в окопах.

«Сейчас заключенных из пензенских колоний уже бросили на передовую, зэков из Волгоградской области готовят к бою, а оренбургские заключенные проходят экспресс-подготовку, которая фактически заключается в запугивании. При этом осужденным не платят за войну, а обещают освобождение из тюрьмы», – рассказал российский зек.

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