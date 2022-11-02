Украинские воины зачищают блиндаж оккупантов: видео с беспилотника
- 2.11.2022, 8:15
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Один из россиян пытался стрелять в бойцов ВСУ.
Бойцы 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ОГШБр захватили еще одну позицию оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован финальный этап захвата – зачистка. Беспилотник зафиксировал уничтожение двух оккупантов. Один из них еще стрелял в сторону украинских бойцов, другой скрывался в блиндаже.