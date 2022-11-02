Минус три Ка-52: свежие спутниковые снимки взрывов на аэродроме под Псковом 2.11.2022, 8:19

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иллюстрационное фото

Последствия диверсии оказались для РФ серьезнее, чем сообщалось ранее.

Последствия взрывов на авиабазе ВКС РФ в Псковской области оказались серьезнее, чем считалось ранее.

На это указывает спутниковый снимок аэродрома, «слитый» в Сеть. Он доступен на Telegram-канале «Украина 365» .

Судя по кадрам, в результате взрыва были полностью уничтожены два боевых вертолета ВС РФ.

Речь идет о разведывательно-ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор». Еще один борт, находившийся неподалеку, получил повреждения.

Только один российский вертолет на базе уцелел. Его спасло то, что он находился на значительном отдалении от подорванных Ка-52.

Отметим, что взрывы случились в ночь на 31 октября на аэродроме воинской части № 44440 в Псковской области. Там базируется 15-я бригада армейской авиации ВС РФ, принимающая активное участие в захватнической войне против Украины. Важно, что инцидент случился примерно в 600 км от границы Украины.

Предположительно, «хлопки» были устроены украинскими диверсантами, которые сумели пробраться на секретную авиабазу, заминировать технику и беспрепятственно уйти.

Украинский военкор Юрий Бутусов считает эту операцию одной из лучших работ ГУР МО за все время войны.

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