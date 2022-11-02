Андрей Пионтковский: Путина поставили на колени 2.11.2022, 8:26

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Андрей Пионтковский

Эрдоган указал главе РФ на его место.

Политолог Андрей Пионтковский пошутил на тему того, что президент Турции Эрдоган давно указал Путину на его место.

Известный публицист ответил на вопрос телеведущей «24 канала» о том, как Путин будет вести себя дальше, поняв, что продовольственный шантаж не сработал.

Андрей Пионтковский серьезно и в то же время полушутя объяснил, как Реджеп Тайип Эрдоган продемонстрировал миру свое влияние на главу Кремля.

Свой ответ российский политолог начал с фразы: «Путин еще раз показал, какая он типичная дворовая шпана. Он же помнит свое бандитское детство, в котором он мог оббежать мальчиков в очках из интеллигентных семей. Но с одним местным орком, бандитом настоящим, он знал, как надо себя вести».

Андрей Пионтковский привел аргументы в пользу того, что Путин не рискует открыто конфликтовать с президентом Турции: «Я не хочу ни обидеть, ни похвалить Эрдогана, но совершенно очевидно, что в этих отношениях Путин-Эрдоган Эрдоган — альфасамец, подавляющий во всех ситуациях. Он может шантажировать и очень долго издеваться над западными политиками, но не над Эрдоганом. Несколько часов прошло, и понадобился суровый взгляд Эрдогана, и Путин уже заверещал, что ни из какой сделки не вышел: он только ее временно приостановил».

«Эрдоган проводил через Черное море украинские суда с зерном и будет проводить, потому что ему надо. И поставил Путина снова на колени. О чем там говорить, если он Путина сломал раз и навсегда в последней Карабахской войне, когда он пришел на помощь Азербайджану, а Путин испугался (он не явился на войну)», - подытожил свои размышления известный журналист.

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