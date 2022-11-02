Требование Украины по Ирану вызвало истерику в Госдуме РФ 1 2.11.2022, 8:40

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Фото: frontofficesports

Пользователи российских соцсетей высмеяли депутата.

Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищев устроил истерику из-за требования Украины отстранить Иран от чемпионата мира по футболу-2022. Свищев заявил, что не Украине решать, какая страна имеет право играть на чемпионате мира, пишет obozrevatel.com.

«Пусть тогда устраивают свой чемпионат. Они хотят, чтобы вместо Ирана играли они. Ищут причину докопаться», – цитирует Свищева «Газета.ру».

Дмитрий Свищев

фото: РБК

Парламентарий уверен, что украинские проблемы во время чемпионата мира уйдут на десятый план.

«Они переживают за это. Пытаются запустить маховик пропаганды. Чемпионат мира – самое популярное событие, а они привыкли к тому, что являются главной проблемой человечества, но это не так. Пусть украинцы сосредоточатся на подготовке молодежных команд, национальной сборной, клубном чемпионате», – сказал Свищев.

Российские болельщики высмеяли такие слова депутата, назвав их «невероятным уровнем цинизма».

фото: sports.ru

фото: sports.ru

фото: sports.ru

фото: sports.ru

фото: sports.ru

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