В США отреагировали на данные о переброске Россией «Кинжалов» в Беларусь 1 2.11.2022, 8:50

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Вопрос обсудили в Совете нацбезопасности Белого дома.

США не имеют подтверждений тому, что Россия перебрасывает гиперзвуковое оружие в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби во время брифинга.

Он добавил, что Вашингтон не увидел никаких признаков того, что белорусские военные заинтересованы в том, чтобы ввязываться в войну в Украине.

«Я не могу подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Беларусь», - сказал Кирби.

Напомним, что британская разведка сообщила, что российские войска, вероятно, перебросили в Беларусь гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Они могут храниться на аэродроме Мачулищи. Однако запасы этих снарядов очень ограничены.

В ВСУ заявили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые Россия перебросила в Беларусь, не несут дополнительной угрозы для Украины. Такой шаг, вероятно, является попыткой России надавить на Запад.

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