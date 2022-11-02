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«Оружие не выдают»: новобранцы из Кантемировской дивизии устроили бунт прямо в казармах

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  • 2.11.2022, 8:55
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«Оружие не выдают»: новобранцы из Кантемировской дивизии устроили бунт прямо в казармах

Мобилизованные отказываются ехать на фронт и воевать.

Мобилизованные из Подмосковья, которых призвали на службу в элитный 423-й гвардейский мотострелковый полк Кантемировской дивизии, пожаловались на ужасные условия и антисанитарию в казармах. 350 человек заселили на два этажа здания, которое находится в аварийном состоянии.

Видео из казармы было опубликовано в Telegram-канале «Третья сила». «Мобики» показали, что им приходится жить в холоде и грязи, а также с нерабочей сантехникой.

Оккупантам-новобранцам выдали старую форму, в которой холодно в таких условиях. Свою форму им носить не разрешают, так как это «не по уставу», хотя многие мобилизованные купили ее за свой счет.

Оружия у военных нет, им не дали даже автоматы. Бронежилеты также обещают выдать лишь перед отправкой на фронт, но россияне уже не верят командованию. У тех мобилизованных, которые по началу еще хотели воевать, это желание уже пропало.

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