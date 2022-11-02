У Путина отказывает память: врачи пытаются остановить рак поджелудочной железы 19 2.11.2022, 8:58

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Британское издание сообщило об ухудшении здоровья российского диктатора.

В Кремле тщательно скрывают информацию о состоянии здоровья российского диктатора Владимира Путина, но в СМИ периодически просачиваются данные о болезни президента РФ. Недавно на фото заметили следы вероятно от внутривенных уколов на тыльной стороне ладони Путина, что породило новые разговоры о том, чем он болен.

Как пишет британская газета The Sun, ссылаясь на источники в Кремле, у Путина - онкология. Президент РФ болен раком поджелудочной железы и возможно раком простаты. Также у кремлевского диктатора ранняя стадия болезни Паркинсона.

«Я могу подтвердить, что у него диагностирована ранняя стадия болезни Паркинсона, но она уже прогрессирует», – сообщил инсайдер.

Из-за плохого состояния здоровья Путину постоянно делают инъекции инновационных обезболивающих средств, также его лечат тяжелыми стероидами. Таким образом врачи пытаются остановить распространение рака поджелудочной железы.

«Это не только вызывает сильные боли, у Путина также наблюдается одутловатость лица и другие побочные эффекты, включая провалы в памяти», – информирует источник.

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