У Путина отказывает память: врачи пытаются остановить рак поджелудочной железы

У Путина отказывает память: врачи пытаются остановить рак поджелудочной железы19
- 2.11.2022, 8:58
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Британское издание сообщило об ухудшении здоровья российского диктатора.
В Кремле тщательно скрывают информацию о состоянии здоровья российского диктатора Владимира Путина, но в СМИ периодически просачиваются данные о болезни президента РФ. Недавно на фото заметили следы вероятно от внутривенных уколов на тыльной стороне ладони Путина, что породило новые разговоры о том, чем он болен.
Как пишет британская газета The Sun, ссылаясь на источники в Кремле, у Путина - онкология. Президент РФ болен раком поджелудочной железы и возможно раком простаты. Также у кремлевского диктатора ранняя стадия болезни Паркинсона.
«Я могу подтвердить, что у него диагностирована ранняя стадия болезни Паркинсона, но она уже прогрессирует», – сообщил инсайдер.
Из-за плохого состояния здоровья Путину постоянно делают инъекции инновационных обезболивающих средств, также его лечат тяжелыми стероидами. Таким образом врачи пытаются остановить распространение рака поджелудочной железы.
«Это не только вызывает сильные боли, у Путина также наблюдается одутловатость лица и другие побочные эффекты, включая провалы в памяти», – информирует источник.