В Британии впервые в мире подали в суд на ЧВК «Вагнера» 1 2.11.2022, 9:10

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Дело будут рассматривать в Высоком суде Лондона.

В Великобритании юридическая фирма McCue Jury and Partners подала в суд на ЧВК «Вагнер» от имени украинцев, которые были вынуждены выехать за границу из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает издание iNews.

В юридической компании считают, что активы ЧВК могут быть направлены для выплат репараций жертвам преступлений, совершенных «вагнеровцами» в Украине.

«Это первый случай в мире, когда на «Вагнер» и им подобных подали в суд их жертвы», – отметил старший партнер фирмы Джейсон МакКью во время своего выступления в парламентском комитете по иностранным делам.

По словам юриста, доказательства участия ЧВК «Вагнер» в «сговоре с использованием незаконных средств с целью террора для облегчения незаконного вторжения в Украину» будет представлено в Высоком суде Лондона.

Отмечается, что расследование британского парламентского комитета в основном касается роли «вагнеровцев» в полномасштабной войне России против Украины. Однако в его рамках также изучат использование Россией наемников в странах Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.

Известно, что боевиков ЧВК «Вагнер» обвиняют в зверствах и грубых нарушениях прав человека. В частности, речь идет о массовых казнях, незаконных задержаниях, пытках людей во время допросов и насильственном перемещении гражданских лиц.

В юридической фирме также заявили, что главарю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину направили письмо, в котором его, «вагнеровцев» и президента РФ Владимира Путина обвиняют в умышленном причинении страданий народу Украины и ведении незаконной войны с помощью терроризма.

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