В Британии впервые в мире подали в суд на ЧВК «Вагнера»1
- 2.11.2022, 9:10
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Дело будут рассматривать в Высоком суде Лондона.
В Великобритании юридическая фирма McCue Jury and Partners подала в суд на ЧВК «Вагнер» от имени украинцев, которые были вынуждены выехать за границу из-за войны России против Украины.
Об этом сообщает издание iNews.
В юридической компании считают, что активы ЧВК могут быть направлены для выплат репараций жертвам преступлений, совершенных «вагнеровцами» в Украине.
«Это первый случай в мире, когда на «Вагнер» и им подобных подали в суд их жертвы», – отметил старший партнер фирмы Джейсон МакКью во время своего выступления в парламентском комитете по иностранным делам.
По словам юриста, доказательства участия ЧВК «Вагнер» в «сговоре с использованием незаконных средств с целью террора для облегчения незаконного вторжения в Украину» будет представлено в Высоком суде Лондона.
Отмечается, что расследование британского парламентского комитета в основном касается роли «вагнеровцев» в полномасштабной войне России против Украины. Однако в его рамках также изучат использование Россией наемников в странах Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.
Известно, что боевиков ЧВК «Вагнер» обвиняют в зверствах и грубых нарушениях прав человека. В частности, речь идет о массовых казнях, незаконных задержаниях, пытках людей во время допросов и насильственном перемещении гражданских лиц.
В юридической фирме также заявили, что главарю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину направили письмо, в котором его, «вагнеровцев» и президента РФ Владимира Путина обвиняют в умышленном причинении страданий народу Украины и ведении незаконной войны с помощью терроризма.