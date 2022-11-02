«Россия начинает расползаться как мокрая бумага» 2 2.11.2022, 9:20

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Восемь разных армий готовы вступить в борьбу за политическую власть в РФ.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что дефрагментация Российской Федерации уже началась. В стране-агрессоре продолжается активная борьба за возможность быть у власти в будущем. Уже сейчас там есть по сути восемь армий, и каждая из них имеет свое политическое крыло.

В эфире Фейгин Live Арестович прокомментировал политические амбиции основателя ЧВК «Вагнер», «повара Путина» Евгения Прихожина. Советник ОП напомнил, как Пригожин похвалил Зеленского: «Это по рангу позволено только первым лицам. Давать положительные оценки Верховному главнокомандующему страны, с которой воюет РФ».

«У меня возникает вопрос: а сколько сейчас у РФ армий. Вооруженные силы, армия Кадырова, Росгвардия, армия Пригожина. Многие армии уже есть, много субъектов начинает проявляться. В итоге будет много разных стран», – считает Арестович.

Советник главы ОП добавил, что уже некорректно говорить «российская власть», более правильный вариант - «российские власти».

«Мы не можем говорить о единых вооруженных силах РФ, а о большом количестве армий. Россия примерно воюет восемью армиями. У каждой есть политическое крыло. Вскоре появится медийное обеспечение. РФ стремительно начинает расползаться как мокрая бумага. Дефрагментация Россия началась», — отметил Арестович.

Советник ОП предположил, что армии России могут начать воевать между собой. Не исключено, что какая-то из них перейдет на сторону Киева.

По словам Арестовича, все происходящее - признак того, что конец российского диктатора Путина близок.

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