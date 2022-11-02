Экономист: Циферку на хлеб не намажешь 4 2.11.2022, 9:27

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Реальный уровень жизни в Беларуси продолжает падать.

Как сообщил недавно Белстат, номинальная средняя заработная плата в Беларуси — то есть до вычета подоходного налога — в сентябре этого года снизилась на 28,5 рубля. Что это значит для простого белоруса, и есть ли повод для паники?

— Сама по себе номинальная зарплата нам вообще ни о чем не говорит. Точно так же, как рост номинальной зарплаты или ее падение. Хотя, казалось бы, чисто психологически, если номинальная зарплата растет, это хорошо, если падает — плохо, — объясняет «Салідарнасці» старший бизнес-аналитик газеты «Белорусы и рынок» Вадим Иосуб.

В качестве примера он приводит ситуацию, когда зарплата растет на 5%, а цены растут на 10.

— Вроде и зарплата выросла, вроде и хорошо, а толку никакого. Кроме циферки нет никакого удовольствия, а циферку на хлеб не намажешь, — говорит Иосуб.

Можно привести и противоположный пример, когда наша зарплата упала на 5%, а цены снизились на 10%. Мы можем на упавшую зарплату купить больше, то есть, на самом деле вроде бы психологически некомфортно, а реально жить мы стали лучше.

Именно поэтому, говоря о зарплатах, нужно обращать внимание на реальную зарплату и всегда привязывать изменение зарплат к изменению цен.

Поэтому печалиться, что именно в сентябре упала номинальная зарплата особо не стоит, — уверен эксперт, — потому что, если мы говорим о реальных зарплатах с учетом инфляции, они непрерывно снижаются, начиная с марта этого года.

Причем февраль в Беларуси был месяцем, где реальная зарплата к февралю 2021-го выросла на 10%, а после марта, по понятным причинам, началось снижение.

И, по словам Иосуба, каждый месяц мы видим снижение к месяцу прошлого года. Своего максимума это падение достигло в июле, когда реальная зарплата к июлю прошлого года снизилась на 6%, а в сентябре и в августе это снижение было 4%.

Если мы верим в официальную инфляцию и если наша корзина потребления более-менее похожа на ту корзину, по которой Белстат считает эту официальную инфляцию, то на среднюю зарплату белорус может купить на 4% меньше, чем годом ранее.

Эксперт подчеркивает, что именно данная ситуация описывает то, что происходит со средними доходами, и то, что происходит в белорусской экономике.

— А вот то, что в августе номинальная зарплата еще немного росла, а в сентябре немного снизилась, — это, на самом деле, уже мало о чем говорит.

С марта белорусы стабильно живут хуже, чем в этот же период год назад.

Наиболее явно это почувствуют те, у кого каждая копейка расписана и тот, кто живет от зарплаты до зарплаты.

Если человек мог откладывать от зарплаты хотя бы 100 рублей, то для него потребление не уменьшилось, он просто сейчас может отложить не 100, а 50. А для тех, кто тратил каждую копейку на лекарства и на еду, речь идет о том, что теперь еды он может купить в среднем на 4% меньше, — объясняет Иосуб.

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