Данилов написал «памятку» для Медведева 5 2.11.2022, 9:35

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Фото: kremlin.ru

Читать перед употреблением традиционных 100 грамм крепкого алкоголя.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что все территории, оккупированные РФ, будут возвращены, и речь не только об Украине. Свое обращение к Медведеву Данилов оформил в виде памятки и опубликовал 1 ноября в Facebook.

«Медведеву. Памятка. Распечатать, повторять вслух минимум трижды в сутки, утром, в обед и вечером, после и перед употреблением традиционных 100 (но, скорее всего, больше) грамм крепкого алкоголя: Россия окончательно и бесповоротно проигрывает», – написал Данилов.

Он попросил замглавы Совбеза РФ также осознать и запомнить, что кремлевский режим сам, добровольно запустил процесс распада России – по выражению Данилова, «недоимперии и фейк-федерации».

«Все территории, оккупированные Московией, будут возвращены, и это касается не только Украины, но и Грузии, Молдовы, Японии и других стран и народов. Беларусь будет свободной в том числе от российских оккупантов страной», – добавил он.

Секретарь СНБО заверил Медведева, что угроза и применение ядерного оружия Россией – это «акт суицида».

«Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира. Детей и жен на Марс не спрячете, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и других дубаев «прямо в рай», – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО написал, что цель Украины и всего мира – денуклеаризация РФ.

«Полная денуклеаризация – конечная цель демонтажа РФ. Этот последний гнилой зуб должен и будет вырван из пасти взбешенного существа. И только это – гарантия безопасности для мира и Украины», – резюмировал Данилов.

Медведев 1 ноября в Telegram уже не в первый раз намекнул на готовность РФ к применению ядерного оружия, переложив вину за его возможное использование Россией на Запад.

«Известный тезис западных стран: «России нельзя дать победить в войне». Что он означает на самом деле? Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п. 19 «Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать?» – написал Медведев.

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