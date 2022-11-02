В Чувашии начался массовый бунт мобилизованных 9 2.11.2022, 9:46

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Новобранцы прямо на плацу стали требовать от военкомата обещанные 300 тысяч рублей.

В Сети появились кадры с Чувашии, на которых мобилизованные утверждают, что их обманули. Якобы правительство обещало всем единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей, однако денег они до сих пор не увидели.

Представительница военкомата объяснила мобилизованным, что лично она им ничего не обещала, информирует «Украина 365».

Также она заявила, что действительно в сентябре члены КПРФ внесли законопроект в Госдуму РФ, который обязывал выплачивать единоразово 300 тысяч рублей всем призванных в ВС РФ после 21 сентября.

Однако законопроект не прошел даже первое чтение и был отклонен. Один из мобилизованных заявил, что приехал в родной город из Москвы не по указу Путина, а чтобы «родину защищать».

Однако при этом именно он стал требовать от военкомата 300 тысяч рублей. На заднем фоне стали выкрикивать и другие суммы — 195 тысяч рублей.

Еще в конце сентября глава Чувашии Николаев признался, что у региона будут большие проблемы с закупкой экипировки для мобилизованных.

Главная причина — в республике никогда не было военных подразделений, и этот вопрос никогда не был так актуален, как сейчас. Из-за постоянного роста цен в РФ Николаев заявил, что будет выделять деньги из бюджета исключительно на закупку самого необходимого, куда он включил вещмешки.

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