Украинские десантники уничтожили целое подразделение армии РФ

Украинские десантники уничтожили целое подразделение армии РФ2
- 2.11.2022, 9:55
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Телами оккупантов усеяна лесополоса.
Украинские десантники уничтожили подразделение российских оккупантов.
Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
«Украинские десантники уничтожили подразделение российских захватчиков в одном из районов выполнения задач», - говорится в сообщении.
По словам военных, телами оккупантов усеяна лесополоса.
«И так будет с каждым оккупантом на родной украинской земле!» - предупреждают украинские десантники.
Как сообщалось, за прошедшие сутки ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ юга было выполнено почти 160 огневых задач. Они уничтожили три склада боеприпасов и несколько вражеских «Градов».