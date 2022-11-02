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Украинские десантники уничтожили целое подразделение армии РФ

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  • 2.11.2022, 9:55
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Украинские десантники уничтожили целое подразделение армии РФ

Телами оккупантов усеяна лесополоса.

Украинские десантники уничтожили подразделение российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

«Украинские десантники уничтожили подразделение российских захватчиков в одном из районов выполнения задач», - говорится в сообщении.

По словам военных, телами оккупантов усеяна лесополоса.

«И так будет с каждым оккупантом на родной украинской земле!» - предупреждают украинские десантники.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ юга было выполнено почти 160 огневых задач. Они уничтожили три склада боеприпасов и несколько вражеских «Градов».

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