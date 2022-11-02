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Эрдоган посмеялся над Путиным

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  • Юрий Луценко
  • 2.11.2022, 10:00
  • 6,674
Эрдоган посмеялся над Путиным

Мезозой закончился, динозавры должны умереть.

Фашизм – это всегда голова, повернутая назад, во времена имперского величия прошлых веков. Именно поэтому в реальном времени фашизм всегда проигрывает.

Есть гарантированный признак его близкого краха – смех над режимом. Смех Чарли Чаплина убил фашизм Гитлера. Смех украинцев над «боевыми комарами» и TikTok-боевиками России убивает фашизм Путина.

Прямо сейчас Эрдоган посмеялся над Путиным. Заявлением о достаточности турецкого флота для продления зерновых конвоев из Одессы он демонстрирует ничтожность фашистского флота.

Путин может что угодно болтать о величии «русского мира». Но мезозой закончился, динозавры должны умереть. Это закон эволюции.

На фото – флот Турции и РФ. За кадром остались украинские ракеты, артиллерия и морские дроны, которые с аппетитом смеются над «великой морской державой».

Юрий Луценко, «Фейсбук »

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