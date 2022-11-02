Эрдоган посмеялся над Путиным6
- Юрий Луценко
- 2.11.2022, 10:00
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Мезозой закончился, динозавры должны умереть.
Фашизм – это всегда голова, повернутая назад, во времена имперского величия прошлых веков. Именно поэтому в реальном времени фашизм всегда проигрывает.
Есть гарантированный признак его близкого краха – смех над режимом. Смех Чарли Чаплина убил фашизм Гитлера. Смех украинцев над «боевыми комарами» и TikTok-боевиками России убивает фашизм Путина.
Прямо сейчас Эрдоган посмеялся над Путиным. Заявлением о достаточности турецкого флота для продления зерновых конвоев из Одессы он демонстрирует ничтожность фашистского флота.
Путин может что угодно болтать о величии «русского мира». Но мезозой закончился, динозавры должны умереть. Это закон эволюции.
На фото – флот Турции и РФ. За кадром остались украинские ракеты, артиллерия и морские дроны, которые с аппетитом смеются над «великой морской державой».
Юрий Луценко, «Фейсбук »