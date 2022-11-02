«Нью-Джерси» вместе с Шаранговичем праздновал в НХЛ четвертую победу подряд 2.11.2022, 10:05

Белорус стал третьей звездой матча с «Ванкувером».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» праздновал четвертую победу подряд, одолев на чужом льду «Ванкувер», сообщает pressball.by.

Белорусский нападающий «дьяволов» Егор Шарангович провел на площадке 17 минут ровно (включая 3 минуты 30 секунд — при игре в меньшинстве), заработал 2 (1+1) балла по системе «гол + пас», записал в актив три броска и один блок и завершил игру с показателем полезности +2. Как следствие, Шарангович признан третьей звездой матча. Его партнерами по атакующей тройке были Йеспер Боквист и Доусон Мерсер.

В десяти матчах чемпионата-2022/23 Егор Шарангович набрал 6 (3+3) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Ванкувер — Нью-Джерси — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 — Хишир (5) (Братт, Д.Хьюз, 4.36-бол.). 0:2 — М.Маклеод (1) (Вуд, Бастьян, 18.04). 0:3 — Мерсер (4) (ШАРАНГОВИЧ, 29.25-мен.). 0:4 — ШАРАНГОВИЧ (3) (Боквист, Марино, 31.37). 1:4 — Хорват (7) (Д.Т.Миллер, К.Хьюз, 36.23-бол.). 2:4 — Хорват (8) (Д.Т.Миллер, Э.Петтерссон, 57.12-бол.). 2:5 — Д.Хьюз (4) (Татар, 58.58-п/в).

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