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В Барановичах закупают огромные холодильники для будущих потерь на войне?

  • 2.11.2022, 10:27
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В Барановичах закупают огромные холодильники для будущих потерь на войне?

Оборудование не из дешевых.

В Барановичах закупают новые холодильники для трупов, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Оборудование не из дешевых. Холодильник рассчитанный на три трупа стоит порядка 34 тысяч BYN, на восемь трупов – порядка 53 тысяч BYN.

Документы о закупке холодильного оборудования для объекта «Строительство патологоанатомического корпуса с гистологической лабораторией Барановичского межрайонного отдела ГУ «Брестское областное патологоанатомическое бюро» были опубликованы на днях на сайте госзакупок.

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