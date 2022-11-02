В Барановичах закупают огромные холодильники для будущих потерь на войне?
- 2.11.2022, 10:27
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Оборудование не из дешевых.
В Барановичах закупают новые холодильники для трупов, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Оборудование не из дешевых. Холодильник рассчитанный на три трупа стоит порядка 34 тысяч BYN, на восемь трупов – порядка 53 тысяч BYN.
Документы о закупке холодильного оборудования для объекта «Строительство патологоанатомического корпуса с гистологической лабораторией Барановичского межрайонного отдела ГУ «Брестское областное патологоанатомическое бюро» были опубликованы на днях на сайте госзакупок.