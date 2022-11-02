«Вши заедают, сил уже нет» 2.11.2022, 10:38

Мобилизованные рассказали о ситуации в учебном центре Минобороны РФ в Елани.

В учебном центре российского министерства обороны в Елани в Свердловской области вспышка педикулеза. Об этом сообщается в телеграм-канале ЕАН.

«Вши заедают, сил уже нет. Все ходят постоянно чешутся. Помывочных мест не хватает, так как военный городок не был рассчитан на такое большое количество людей», – рассказал один из мобилизованных.

По его словам, им иногда удается договориться с местными, которые сдают в аренду свои ванные: люди объединяются в группы, скидываются и идут мыться.

Депутат Госдумы Максим Иванов подтвердил изданию эту информацию.

Мобилизованные не первый раз жалуются на условия в сборных пунктах и отсутствие обеспечения. Так, ранее около 500 российских военных записали обращение, в котором рассказали, что их бросили с неучтенными автоматами и боевыми патронами в Белгородской области, без условий и еды. «Неделю мы прожили в скотских условиях, абсолютно скотских. Никакого материального обеспечения, денежного довольствия – ровным счетом ничего», – говорили солдаты на видео.

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