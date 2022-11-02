Как изменились цены на белорусскую обувь после переоценки 2 2.11.2022, 10:43

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Во многих магазинах исчезли скидки.

После того как власти вплотную взялись за регулирование цен, в белорусских магазинах начались масштабные переоценки товара. На прошлой неделе, например, были нюансы с работой ювелирных и обувных магазинов. Сейчас сайты многих компаний работают корректно, а цены на них указаны уже новые. Портал Tochka.by сравнил, как изменилась стоимость белорусской обуви, и попытался разобраться, почему так произошло.

BELWEST

В пятницу, 28 октября, на сайте компании висела «заглушка» о проходящих технических работах. Сейчас он работает, исключая прием заказов. 1 ноября эта функция была недоступна «из-за технического сбоя».

Журналисты посмотрели, какими были цены на обувь в середине января 2022 года и сравнили их с актуальными.

В середине января женские сапоги на небольшом квадратном каблуке стоили 289 рублей без скидки и 188 с учетом дисконта в 34%. Сейчас же сапоги под идентичным артикулом стоят 429 рублей.

Белые полусапоги в январе стоили 259 рублей без скидки и 168 по акции -34%. На первое ноября цена такой же обуви составляет 369 рублей без скидки и 258 рублей с учетом -30%.

В январе покупка сапог на шнуровке обошлась бы белорусам в 279 рублей без скидки и в 181 рубль со скидкой в 34%. Сейчас такие сапоги стоят 279, «красного» ценника на эту модель нет.

Marko

Цены на обувь этой фабрики за прошедший год практически не изменились. Правда, и скидок на конкретные сапоги компания пока не предлагает.

Сейчас зимние полусапоги Marko стоят 212 рублей, год назад эта же обувь обошлась бы белорусам в те же 212 рублей, но магазины предлагали покупателям скидку в 10%.

Схожая ситуация с белыми сапогами на шнуровке и с плоской подошвой. Они стоили 274 рубля и 219 рублей с учетом скидки в 10%. На первое ноября цена этой обуви — 274 рубля.

Та же история произошла и с черными замшевыми ботинками. В октябре 2021-го их можно было унести домой, заплатив 157 рублей (со скидкой в 20%). Сейчас, чтобы переобуться в такую модель, понадобится 197 рублей.

Новая система регулирования цен

В среду, 19 октября, подписано постановление Совмина о новой системе регулирования цен. Документ коснулся как белорусских, так и импортных товаров.

Согласно постановлению:

• производитель должен будет согласовывать повышение стоимости товара с госорганами;

• импортеры и представители торговли обязаны установить предельные максимальные надбавки вне зависимости от количества посредников;

• бартерные сделки должны согласовываться с госорганами;

• бонусы и иные вознаграждения за продвижение товаров в торговых сетях при поставке производителями отечественной продукции запрещаются.

При этом, как пояснили в МАРТ, магазины вправе по-прежнему проводить акции и устраивать распродажи.

В четверг, 27 октября, из-под регулирования цен вывели цветы и товары роскоши, включая ювелирные изделия.

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