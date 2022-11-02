Борис Гребенщиков поддержал белорусскую политзаключенную 2.11.2022, 10:50

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Татьяна Кузина

Фото: spring96.org

Преподавательница ЕГУ с июня 2021-го находится за решеткой.

Борис Гребенщиков поддержал белорусскую политзаключенную Татьяну Кузину, сообщает «Еврорадио». Российский музыкант прислал ей фото с подписью: «Татьяна! Сил Вам. Тьма не длится вечно; всегда восходит солнце. Б. Г.».

Эксперта-аналитика, преподавательницу Европейского гуманитарного университета Татьяну Кузину задержали в июне 2021-го. С тех пор она за решеткой. Ее обвиняют в «пособничестве действиям, совершенным с целью захвата власти» и «призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности». Белорусские правозащитники признали Кузину политзаключенной.

Гребенщиков и раньше поддерживал белорусских политзаключенных.

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