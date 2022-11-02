Министр обороны Турции: Мы продолжим выполнять «зерновое соглашение», несмотря на демарш РФ 4 2.11.2022, 10:48

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Корабли, вышедшие из украинских портов, продолжают путь.

Министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что Анкара продолжит выполнять Черноморскую зерновую инициативу так же, как и делала это до объявления Россией приостановки участия в ней.

Об этом Акар сказал на пресс-конференции, сообщает «Европейская правда».

«Сразу после подписания договоренности цены на зерно значительно упали. Мы стремимся, чтобы так было и дальше. Мы, как Турция, выполняли и будем выполнять свои обязательства в этом отношении», – отметил он.

Глава турецкого Минобороны повторил, что Анкара ведет переговоры с украинской и российской стороной о полноценном возобновлении действия «зернового соглашения».

«По состоянию на вчера (понедельник) корабли, вышедшие из украинских портов и двигающиеся в море, продолжают путь. Проблем с выходом турецких судов нет. Они продолжат выходить», - уточнил он.

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