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Министр обороны Турции: Мы продолжим выполнять «зерновое соглашение», несмотря на демарш РФ

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  • 2.11.2022, 10:48
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Министр обороны Турции: Мы продолжим выполнять «зерновое соглашение», несмотря на демарш РФ

Корабли, вышедшие из украинских портов, продолжают путь.

Министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что Анкара продолжит выполнять Черноморскую зерновую инициативу так же, как и делала это до объявления Россией приостановки участия в ней.

Об этом Акар сказал на пресс-конференции, сообщает «Европейская правда».

«Сразу после подписания договоренности цены на зерно значительно упали. Мы стремимся, чтобы так было и дальше. Мы, как Турция, выполняли и будем выполнять свои обязательства в этом отношении», – отметил он.

Глава турецкого Минобороны повторил, что Анкара ведет переговоры с украинской и российской стороной о полноценном возобновлении действия «зернового соглашения».

«По состоянию на вчера (понедельник) корабли, вышедшие из украинских портов и двигающиеся в море, продолжают путь. Проблем с выходом турецких судов нет. Они продолжат выходить», - уточнил он.

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