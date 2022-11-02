Офицер ЦАХАЛа: Украина готовит контрмеры против белорусской армии 1 2.11.2022, 10:52

5,958

Игаль Левин

Генштаб ВСУ рассматривает северные рубежи как потенциально активный фронт.

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игаль Левин, который защищает Украину с оружием в руках, рассказал сайту Charter97.org о вероятности вступления белорусской армии в войну и оценил эффективность странной защиты военной техники Беларуси.

— Некоторые эксперты говорят, что зима сыграет на руку ВСУ. Как изменится ситуации на фронте с приходом холодов?

— Оснащение и подготовка к зиме у ВСУ намного лучше. За Украиной стоит блок НАТО и цивилизованный западный мир, который поставляет сотни тысяч единиц обмундирования, палаток, всевозможных печек, химических обогревателей и прочего оборудования.

У России такого нет. И это я еще не упомянул волонтеров. У Украины есть огромная армия поддержки, которая закроет любые пробелы, которые могут возникнуть даже после помощи НАТО и Запада. В то время у России нет ни волонтеров, ни таких больших и сильных партнеров, такой огромной помощи, мощного тыла.

Поэтому зимой ВСУ будут сильнее оснащены и лучше подготовлены к зиме, холодам, чем армия России.

— Россияне не успели опомниться от взрыва на Крымском мосту, как была совершена дерзкая атака дронов на Черноморский флот РФ в Севастополе. Как эти события иллюстрируют уровень военного мастерства украинской армии?

— Есть такие понятия, как продолжительность и постоянство. Любая современная армия, когда переходит в наступление и берет инициативу в свои руки, должна помнить об этом. То есть вы не должны провести какую-то одну военную операцию и потом все, тишина. Нет, постоянно, периодически что-то должно происходить. Мы видим, что с Крымским мостом что-то происходит, с Черноморским флотом что-то происходит.

Главное — не останавливаться, любое давление на врага должно происходить постоянно. Это говорит о высоком уровне мастерства украинской армии, командующих в первую очередь.

— В социальных сетях появились фотографии военной техники армии Беларуси, которую «укрепляют» решетками-«мангалами», деревянными ящиками или даже трубами с ведрами. Это действительно эффективный способ защиты?

—Такие решетки при определенных обстоятельствах могут кумулятивную струю рассеять, спасти технику или экипаж.

Но вот так наваривать со всех сторон, особенно на крыше, нет особого смысла, потому что это будет мешать выбраться экипажу. Поэтому это скорее амулеты, чем защита. Военные люди — это суеверные люди, если есть хоть какая-то маленькая надежда, что что-то поможет выжить, то обычно к этому прибегают.

— В украинской разведке заявили, что в случае потери оккупированного Херсона Россия может предпринять попытку прорыва со стороны Беларуси. Как вы оцениваете такую вероятность?

— Вероятность есть, не самая высокая, но есть. Не просто так Генштаб готовится и рассматривает северные рубежи как потенциально активный фронт.

Что касается превентивного удара по Беларуси, такие вещи знает только Генштаб. Даже если мы узнаем такие вещи, то мы их не озвучим, не назовем. Тот факт, что есть заявления о превентивном ударе, говорит о том, что рассматриваются определенные риски и угрозы, готовятся определенные контрмеры. И это очень хорошо, то есть украинские власть не игнорирует такие вопросы, особенно вопросы северного фронта, угрозы со стороны Беларуси. И это самое главное, что есть понимание и готовность.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».