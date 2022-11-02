На подлете к Киеву уничтожили шесть шесть дронов-камикадзе Shahed 2 2.11.2022, 10:57

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Архивное фото AP

Дроны летели ночью.

Подразделения противовоздушной обороны Украины в ночь на 2 ноября уничтожили на подлете к Киеву шесть дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщается в Telegram Киевской городской военной администрации.

«Ночью силами истребительной авиации подразделений противовоздушной обороны и подразделений, непосредственно обороняющих объекты на подлете в столицу, уничтожено 6 «Шахедов», - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь с 1 на 2 ноября враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе Shahed-136. Украинским военным удалось сбить все БПЛА, кроме одного.

Также стало известно, что российские оккупанты всю ночь и утром 2 ноября обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области. Силы ПВО уничтожили 6 дронов-камикадзе.

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