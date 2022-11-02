Ученые раскрыли тайну библейской истории о Голиафе 6 2.11.2022, 11:02

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Она связана с Иисусом.

Библия – это большой сборник интересных сюжетов. Один из них – известная битва Давида с Голиафом, филистимлянским воином. Это противостояние закончилось тем, что Давид похоронил отрубленную голову великана.

Однако недавно появилась любопытная теория. Ученые-библеисты предположили, что один из холмов неподалеку от Иерусалима является местом того же известного сражения, — пишет издание The Jerusalem Post.

Раскопок пока не проводили. Эта территория находится в пределах Храма Гроба Господня. Однако ученые считают, что именно здесь археологи смогут найти череп Голиафа. Сейчас проводят поиски, чтобы доказать, что его похоронили там – на месте, где покоится и Иисус.

Эксперты отмечают, что если позволят проводить археологические работы и даже не найдут черепа, это все равно останется местом известной исторической битвы.

Рик Шенк из Вифлеемского колледжа комментирует это так:

«Давид увез отрезанный череп в Иерусалим. Странно, потому что Иерусалим не был столицей Давида, но городом врагов Божиих. Что он сделал с гигантской головой, главой Бронзового Змея? Возможно, он усадил его на холме за городом, чтобы все видели».

Также он добавил, что через 100 лет Иисуса распяли на «месте черепа» за пределами Иерусалима. Однако возникает вопрос: почему это не называли Голгофой во дни Иисуса. Этого пока нигде не написано.

«Независимо от того, является ли Голиаф из Гата правильной этимологией Голгофы, именно в этом городе была доставлена глава Голиафа. Именно на этом холме ноги Иисуса были пробиты гвоздями», — подытожил свои размышления Рик Шенк.

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