«В украинском парламенте понимают, что Беларусь оккупирована» 7 2.11.2022, 11:36

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Почему украинские депутаты считают полк Калиновского легитимным представителем Беларуси?

Об этом в программе сайта Charter97.org Studio X97 рассказал депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Богдан Яременко.

— Недавние новости о встрече украинских депутатов, причем из разных фракций, с представителями полка Калиновского. Не было ли это тем шагом налаживания отношений со свободной, демократической Беларусью? Я процитирую: «желание сотрудничества с представителями полка Калиновского как легитимными представителями белорусского народа».

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— Есть несколько уровней этой истории. Во-первых, действительно, межфракционное депутатское объединение — это одна из форм работы депутатов, членов парламента Украины. Это очень важно. Мы не можем иметь формальную дружбу с Беларусью, поскольку мы в данном случае не признаем белорусский «парламент». Поэтому мы нашли другую форму, в какой мы можем сотрудничать с Беларусью и с кем именно.

В парламенте Украины понимают сущность Лукашенко, враждебную сущность его режима, понимают, что Беларусь является государством оккупированным. Также в украинском парламенте не будет никаких противоречий в отношении восприятия полка Калиновского. Да, эта часть Вооруженных сил, и депутаты обязаны поддерживать Вооруженные силы, мы все этим занимаемся ежедневно без исключения. И полк Калиновского, с формальной точки зрения — часть Вооруженных сил Украины, такая же часть, которой нужно помогать.

У нас война народная, и мы не могли к этой войне подготовить Вооруженные силы, потому что они сейчас увеличены в 5 раз, по сравнению с тем, что было до войны. Естественно, всего не хватает, мы обязаны помогать, и мы это делаем. Все военнослужащие полка Калиновского являются солдатами Вооруженных сил Украины. Они имеют контракты, которые легко разрываются. Они так или иначе имеют белорусские паспорта и являются гражданами Беларуси, мы их воспринимаем и как представителей белорусской общины.

На этой встрече подымались вопросы, где-то есть и у нас в законодательстве несправедливое отношение к гражданам Беларуси, не к военнослужащим полка. Есть очень много срезов, почему мы должны, обязаны и будем работать с полком Калиновского. Сводить это к вопросу о том, что это была встреча с оппозицией — неправильно, хотя, конечно же, эти вопросы есть, эти вопросы присущи.

Мы как государство заинтересованное, которое осмысливает свою политику в отношении Беларуси, понимаем, что белорусская оппозиция должна быть объединена для того, чтобы решить те вопросы, которые стоят перед Украиной. Если белорусы сами не решат вопросы угроз со своей территории в сторону Украины, мы, конечно же, будем решать эти вопросы по другому, без белорусов. Но лучше, чтобы это решило само белорусское общество.

О белорусском обществе мы можем говорить только с оппозицией. Мы, конечно же, заинтересованы, чтобы оппозиция была сильная, влиятельная. Эти разговоры будут вестись со всеми, не только с полком Калиновского. Здесь нет никаких секретов, никакого недопонимания. Я думаю, что именно благодаря таким людям, как военнослужащие полка Калиновского, в будущем и состоится мировая поддержка тех движений в оппозиции и обществе Беларуси, которые приведут к свержению Лукашенко и демонтажу пророссийской государственности и возвращению к национальной, демократической, правовой Беларуси.

Это национальные интересы Украины. Я прошу прощения, если это кому-то не нравится, но мы не сможем нормально, безопасно существовать в Украине, если Беларусь будет пророссийской территорией без национального самосознания, если там будет дальше править диктат, волюнтаризм, а не право. Тогда это государство непредсказуемо, тогда просто идиот выходит в эфир, как мы видим это каждый день, говорит какие-то глупости, дерзости и точно также строит политику. Я о Лукашенко.

Конечно же, если там останутся военные базы России, мы никогда (и не только мы) не сможем чувствовать себя безопасно. Поэтому, да, мы будем решать эти вопросы. Да, калиновцы готовы решать эти вопросы сами, но при том им нужна какая-то помощь. Мы готовы, общаясь с белорусами, со всеми представителями любых оппозиционных движений, организаций, институций, включая, в первую очередь, полк Калиновского, эти вопросы выявлять, обсуждать между собой, а дальше находить способ презентации проблем Беларуси с правами человека и прочим и отстаивать эти интересы на международной арене. Это наша рука политической, дипломатической помощи. Она совершенно искренняя.

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