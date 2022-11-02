«Ты защищаешь страну идиотов» 2.11.2022, 11:12

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Оккупант пожаловался жене на Путина и «русский мир».

Российский оккупант пожаловался своей жене на «русский мир»: его перебросили на фронт, где он и другие военные остались без еды и минимальных медикаментов. Мужчина и его супруга признали, что он «защищает страну идиотов».

Разговор оккупанта перехватила украинская разведка.

Так, мужчина рассказывает своей жене, что он и другие оккупанты делят между собой еду, так как продуктов практически нет. Россиянин не скрывает своего разочарования.

«Ты, солнце, ты страну защищаешь. Страну идиотов», - заявила жена, которая возмущена всем происходящим.

Оккупант и его супруга бурно обсуждали смысл войны, которую развязал Путин. Женщина открыто заявила, что ее муж «защищает» РФ от людей, которые «немилостивы» к российскому диктатору.

«Мы все в г*вне», - признает россиянка, с чем соглашается ее муж. Также он рассказал, что у него нет никаких лекарств и у него «едет крыша».

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