Как белорусы будут отдыхать и работать в 2023 году: длинные выходные и переносы

Как белорусы будут отдыхать и работать в 2023 году: длинные выходные и переносы2
- 2.11.2022, 11:10
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Нерабочими окажутся сразу четыре дня.
Правительство определилось с рабочим графиком белорусов на 2023 год. В нем предусмотрено несколько длинных выходных — по 4 дня, пишет OL.
Сразу по 4 дня отдыха выпадает на:
Радуницу (она отмечается 25 апреля) — выходные с 22 по 25 апреля, рабочий понедельник, 24 апреля, переносится на субботу, 29 апреля,
майские праздники — с 6 по 9 мая отдыхаем, понедельник, 8 мая, отрабатываем в субботу, 13-го,
и ноябрьские — там мы отдыхаем с 4 по 7 ноября, понедельник, 6 ноября, отрабатываем в субботу, 11-го.