«Это может быть очень быстрый отъезд врачей» 2 2.11.2022, 11:57

4,718

Беларусь теряет сотни медиков.

В последнее время в Беларуси все чаще стали появляться новости о задержании и возбуждении уголовных дел против медицинских сотрудников. Причем задерживают не только тех, кто выступал против режима в 2020 году, но и тех, кто оставался лояльным, пишет «Салiдарнасць».

— Атакуют всех, не только врачей, но и преподавателей, айтишников, рабочих, предпринимателей. Единственное — репрессии в медицинской сфере, наверное, наиболее яркие, потому что она является последним достижением государства, — говорит врач-гинеколог Станислав Соловей в интервью «Обычному утру». — Ничего социального уже нет, зато осталась бесплатная медицина. То есть тема медицины более чувствительная для государства.

Второй момент в том, что медик — это не специалист, которого можно взять из воздуха по щелчку пальцев. Все-таки это процесс очень долгой и дорогой подготовки.

Медик отмечает: сегодня в Беларуси наблюдается большой отток кадров. В сентябре стало известно, что только в Польшу за последний год приехали и устроились на работу около тысячи врачей. Станислав считает, что усиление репрессий в отношении медиков может привести к еще большему оттоку специалистов.

— Это может быть очень быстрый отъезд врачей. И это несмотря на то, что сейчас медикам не выдаются документы, которые необходимы для легального трудоустройства за границей. Это усложняет отъезд, но не запрещает его, потому что находятся варианты, как это можно обойти.

Во-вторых, дыры будут затыкать молодыми специалистами. Где-то в 2006 году медицинские университеты начали резко увеличивать набор студентов. Не строили новые университеты, просто нарастили объем выпуска с целью заткнуть дыры. Надо было выпускать как можно больше врачей, не заботясь о качестве образования.

Как-то шли разговоры, чтобы сделать резидентуру три года, как во всех нормальных странах, но этого не случилось. Но ведь научить человека оперировать за год — ну, нет. Окончательное обучение происходит уже на первом месте работы, когда старшие коллеги берут в операционную.

При этом медик утверждает: в Беларуси осталось много сильных врачей.

— Здесь не надо говорить, что все уехали и медицина умерла. Есть множество прекрасных специалистов. Но сейчас такие условия работы, где появляется большой стимул уехать. К тому же система построена так, что нет стимула развиваться. Обкатывать что-то новое — это всегда риск. Любая ошибка — и поедешь по этапу.

Если посмотреть нашу статистику, то японцы нам будут завидовать, ведь у нас вообще нет осложнений. Потому что осложнения — это большие проблемы и разборки. Есть диагнозы, за смерть от которых слетят главные врачи. У нас слово «осложнения» — то же самое, что умышленное убийство.

Станислав Соловей также обращает внимание, что в последнее время часто случаются ситуации, когда у врачей-онкологов заканчиваются лекарства.

— Да, можно поменять схему лечения, но это уже не идет во благо пациента. При этом если врач скажет, что необходимого вам лекарства в стране нет, поэтому мы меняем схему химиотерапий, в лучшем случае, он будет депремирован.

У нас категорически запрещено говорить реалии, что чего-то нет. Если сказать пациенту, чтобы он купил препарат сам, и тогда мы ему его введем, он имеет право написать заявление о компенсации, потому что медицина у нас бесплатная.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».