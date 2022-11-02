закрыть
2 ноября 2022, среда, 12:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бойцы ВСУ ликвидировали командира танкового батальона РФ

  • 2.11.2022, 12:12
  • 1,836
Бойцы ВСУ ликвидировали командира танкового батальона РФ

Его бригада «засветилась» на Донбассе еще в 2014 году

На войне в Украине был ликвидирован командир танкового батальона 6-й танковой бригады российских оккупационных войск Алексей Некрасов. Ранее его бригада не раз светилась в составе контингента оккупантов на Донбассе в 2014-2016 годах.

Об этом сообщает журналист-расследователь Ираклий Комахидзе. В РФ подтвердили гибель Некрасова некрологом.

Уничтоженный оккупант родился в селе Пашино Афанасьевского района Кировской области.

Захватчик – выпускник Челябинского танкового училища. Службу начал в Нижнем Новгороде. В 2009 году покинул армию и какое то время работал в службе судебных приставов Нижегородской области. В 2017 году был восстановлен на военной службе в составе 6-й отдельной танковой бригады Нижегородской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников