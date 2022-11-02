Бойцы ВСУ ликвидировали командира танкового батальона РФ
- 2.11.2022, 12:12
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Его бригада «засветилась» на Донбассе еще в 2014 году
На войне в Украине был ликвидирован командир танкового батальона 6-й танковой бригады российских оккупационных войск Алексей Некрасов. Ранее его бригада не раз светилась в составе контингента оккупантов на Донбассе в 2014-2016 годах.
Об этом сообщает журналист-расследователь Ираклий Комахидзе. В РФ подтвердили гибель Некрасова некрологом.
Уничтоженный оккупант родился в селе Пашино Афанасьевского района Кировской области.
Захватчик – выпускник Челябинского танкового училища. Службу начал в Нижнем Новгороде. В 2009 году покинул армию и какое то время работал в службе судебных приставов Нижегородской области. В 2017 году был восстановлен на военной службе в составе 6-й отдельной танковой бригады Нижегородской области.