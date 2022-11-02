«Позитивный настрой»: россиянка весело похвасталась, что отправляет на убой двух сыновей

«Позитивный настрой»: россиянка весело похвасталась, что отправляет на убой двух сыновей24
- 2.11.2022, 12:15
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Видео сняли в городе Набережные Челны.
Россиянка из города Набережные Челны (Республика Татарстан, РФ) радостно рассказала на камеру, что провожает на войну против Украины двух сыновей. Их забирают воевать в рамках объявленной Путиным «частичной» мобилизации.
Сторонница Кремля не видит ничего плохого в том, что у нее забирают сразу двух потомков. Соответствующее видео появилось в сети.
Когда представители одного из российских СМИ спросили у россиянки о ее настроении в этот момент, она без раздумий ответила, что настроение у нее позитивное. При этом женщина говорила с журналистами радостно и с широкой улыбкой.
Россиянка рассказала представителям медиа, что провожает на войну двух сыновей. На вопрос, с каким настроением она это делает, женщина ответила: «Позитив! Жду!».
При этом она добавила, что испытывает гордость за обоих своих потомков, которые идут воевать.