В Беларуси готовят повышение налога на первую квартиру 4 2.11.2022, 12:19

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В МНС рассказали, когда и на сколько могут поднять этот сбор.

В Беларуси может вырасти налог на первую квартиру, который ввели с 2022 года. Об этом сообщил сегодня, 2 ноября, на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский. По его словам, сбор может вырасти примерно на 10%.

«Прорабатывается незначительное повышение (налога на первую квартиру. — Прим. ред.), примерно на 10%», — сообщил Андрей Ковалевский. Однако окончательное решение по повышению пока не принято. Как уточнил представитель МНС, законопроект по изменению ставок налога рассмотрят депутаты, а также в Совете Республики. Налог повысить хотят с 2023 года.

Вопрос отмены налога на первую квартиру сейчас не рассматривается, отметил Андрей Ковалевский.

Напомним, сбор за первую квартиру появился из-за принятых изменений в Налоговый кодекс в 2022 году. Налог составляет 0,1% от стоимости одного квадратного метра. Полученную сумму нужно умножить на количество квадратных метров квартиры. Расчетная стоимость одного квадратного метра типовых строений — квартир, гаражей, машино-мест, садовых домиков, дач — отличается в зависимости от региона. Выше всего она в Минске.

В этом году в среднем новый налог в Минске составит 50 рублей в год, в регионах — в 2 раза меньше, прогнозировали ранее в Минфине.

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