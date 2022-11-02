В Армении разразился скандал из-за заявлений Лукашенко 3 2.11.2022, 12:27

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Армянские политики не стесняются в выражениях.

Экс-глава МИД Армении Зограб Мнацаканян резко высказался в адрес Лукашенко из-за поддержки Минска позиции Баку и недавних заявлений диктатора в адрес армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

«ОДКБ занимается чем угодно, только не коллективной безопасностью своих членов. Беларусь открыто обращается к организации для коллективной безопасности Азербайджана. Ирония ситуации с Беларусью заключается и в том, что, хотя они являются союзниками по ОДКБ, они также являются членами «Движения неприсоединения (NAM)». Тупорылые суждения и эмоциональные всплески от деспота Беларуси опасны тем, что он стремится подтянуть остальных до своего уровня и снабдить их опытом», – написал Мнацаканян в Twitter.

Напомним, Лукашенко на заседании ОДКБ отругал премьер-министра Армении Никола Пашиняна за то, что тот посмел поставить вопрос о Карабахе.

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