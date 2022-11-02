Судмедэксперты реконструировали лицо «вампира» из Коннектикута 2.11.2022, 12:40

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И даже нашли родственника.

В 1990 году исследователи обнаружили могилу мужчины, похороненного со скрещенными на груди бедренными костями. В старину в Америке так хоронили тех, кого считали вампирами — и ученые решили узнать об этом человеке побольше, пишет «Новое время».

Таинственный незнакомец был похоронен в конце XVII века в Гризуолде, штат Коннектикут. Судебно-медицинские эксперты извлекли образцы ДНК из его костей и проанализировали их. Это оказалось довольно сложной задачей, не только из-за того, что прошло много времени, но и потому, что материал был загрязнен бактериями и грибками из почвы. В общей сложности, работа по идентификации «вампира» длилась около двух лет.

В конечном счете секвенирование позволило узнать несколько любопытных вещей. Во первых, человеку, на чьей могиле было высечено JB55, было около 55 лет, и это соответствовало надписи на надгробии. Впоследствии исследователи узнали, что значат буквы JB — это оказались инициалы имени Джон Барбер.

Выяснить это удалось благодаря ДНК анализу останков из соседних могил. Один из погребенных там приходился «вампиру» родственником третьей степени — то есть, двоюродным братом.

Вторым интересным выводом после проведенного геномного секвенирования оказалось то, что Барбер страдал от туберкулеза. В старину страдающих этим недугом порой почему-то считали вампирами.

Впрочем, Джон Барбер был человеком — и анализ ДНК даже позволил восстановить его внешность. Согласно выводам судмедэкспертов, у него была светлая кожа, карие или ореховые глаза, черные или каштановые волосы и небольшое количество веснушек.

Результаты своего исследования ученые считают важными уже потому, что им нечасто удается провести более-менее точный анализ старинных останков. Свою работу они планируют представить на Международном симпозиуме по идентификации человека (ISHI), который пройдет с 31 октября по 3 ноября в Вашингтоне, США.

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