ВСУ точным ударом уничтожили минометный расчет оккупантов 2.11.2022, 12:43

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Момент удачной атаки попал на видео.

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов точечными ударами по скоплению живой силы и техники. Под утилизацию попал очередной минометный расчет путинской армии.

По захватчикам нанесли удар беспилотным авиационным комплексом. Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВСУ в Facebook.

Операторы Сил специальных операций зафиксировали обезвреживание минометного расчета россиян с помощью воздушной разведки.

Войска РФ пытались спрятаться в кустах, однако их вычислили и уничтожили украинские военнослужащие.

«Операторы ССО зафиксировали обезвреживание минометного расчета россиян. Удар по вражеской позиции нанесен ударным БпАК Сил специальных операций ВС Украины», – говорится в описании к видео.

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