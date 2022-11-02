Белоруска ищет Ночного Фея, который в конце 90-х помог ей поверить в себя 3 2.11.2022, 12:53

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Теперь чудеса нужны ей и миру как никогда.

Необычная история случилось, когда люди чаще читали новости в газете, чем в интернете. В 1997-м в издании «Вечерний Минск» выходила рубрика «Ночной Фей». Одну ночь в месяц журналист сидел на телефоне и обсуждал со звонившими ему людьми любые вопросы. Евгении тогда было лет 16−17. Дозвониться в редакцию она не смогла и решила написать Фею письмо. И он ответил. То послание стало для нее «лучом света в темном царстве» и «дало веру в себя». Сейчас в жизни Евгении, которая до войны 12 лет жила в Киеве, снова наступили непростые времена. Она хотела бы найти того волшебника, ведь теперь чудеса нужны ей и миру как никогда.

Сейчас Евгении 42 года. Она родилась и выросла в Минске. В 2010-м ее мужу предложили хорошую работу в Украине, и они переехали в Киев. Семья часто бывала в Беларуси, тут у них родные и друзья. После того как началась война, женщина с дочкой временно поселились у знакомых на юге Испании. Евгения смогла устроиться учителем в одну из местных школ. Она преподает ребятам английский. А пока между уроками пауза, рассказывает свою историю.

— Мама долгие годы выписывала «Вечерний Минск». В 1997 году я увидела заметку о том, что в издании появилась рубрика «Ночной Фей». По ее условиям один раз в месяц в ночь с 12 на 13 число в редакции дежурил журналист, с которым можно было поболтать по телефону на разные темы, — рассказывает Евгения. — Я на тот момент была подростком. В этом возрасте всегда есть поводы для разговора, поэтому я ухватилась за возможность пообщаться.

Основных тем для обсуждения было две. Одна из них — первая любовь, что случилась в жизни девушки, вторая — рок, который Женя слушала. Говорит, ей тогда казалось, что Фей обязательно должен был быть человеком музыкальным.

— На самом деле не знаю, о чем конкретном я бы с ним беседовала, но мне очень хотелось дозвониться в редакцию. Услышать, как звучит голос этого человека, — и сейчас с трепетом вспоминает Евгения. — Телефон у нас был только стационарный. Красный, дисковый, он стоял на кухне. Я заранее предупредила маму о ночном звонке, показала ей заметку и сказала, что хочу набрать. Она пожелала удачи, но предупредила: желающих будет столько, что вряд ли получится.

Во сколько именно Фей начинал принимать звонки, Евгения уже и не помнит: то ли с 23.00 и до утра, то ли с полуночи. Набирала она часов до 6 утра. И так пару месяцев подряд. На том конце, как и предполагала мама, все время было занято.

— Это сейчас у каждого есть соцсети, куча мессенджеров и нескончаемый поток информации, от которой иногда хочется спрятаться, а тогда такого не было. Стационарный телефон у нас установили за несколько лет до появления рубрики «Ночной Фей», а до этого мы пользовались уличными автоматами, — возвращается к прошлому собеседница. — Думаю, люди зацепились за необычную идею, потому что всем было интересно, как это — пообщаться с незнакомым человеком. Вот и пытались дозвониться.

Вопросы людей интересовали разные: по итогам таких бесед в газете даже выходил материал, где с разрешения звонивших журналист описывал ночные разговоры.

«Для меня этот ответ был признаком того, что я есть, что я стою какого-то внимания»

Евгении абонент так и не ответил, но девушка не сдалась. Придумала написать ему и отправить конверт на адрес редакции. А чтобы повысить шансы на прочтение, она сочинила себе псевдоним Маленькая Феечка. Так и подписала свое послание.

— Я понимала, на том конце взрослый человек, а я подросток, — коротко объясняет она идею псевдонима. — Если честно, уже не помню, что я ему написала, но через какое-то время мне пришел ответ.

Счастью не было предела.

Вот выдержка из того письма: «Мне очень жаль, что твои попытки дозвониться мне в 13-ю ночь месяца не увенчались успехом, и вместо голоса Ночного Фея тебе пришлось общаться с короткими циничными гудками <…>.

Милая Маленькая Феечка? Я вовсе не против эдакого загадочного имени. Скорее, наоборот, теперь у меня появилась волшебная Фея. О нет, Волшебная Маленькая Феечка. Бьюсь об заклад — ни у кого еще не было маленькой Феечки, а у меня есть. По-моему, это если и не полный ништяк, то, по крайней мере, как говорят мои звездочки, ну блин, ващ-ще!

Милая Маленькая Феечка, если твои музыкальные вкусы (The Doors) я с удовольствием разделяю, чему, собственно, я рад, то твою привычку спать, а точнее, лежать на коврике, пусть и любимом, увы, пока не понимаю. Нет-нет, теоретически все мы хоть раз в своей земной жизни спали или хотя бы лежали на ковриках, но, судя по твоей интонации в письме, ты делаешь это довольно часто. Рекомендую кровать, а еще лучше кресло-качалку, клетчатый плед и свежий ароматный кофе. <…>

Тебе удалось поднять мне настроение, а мне, надеюсь, чуточку развеять грусть и одиночество, которое зачем-то собралось у тебя в душе».

— Письмо мне показалось очень теплым и душевным, — улыбается Евгения. — Чувствовалось, он действительно прочел мои слова. Его послание не было отпиской.

Позже журналист прислал Жене еще два конверта — это были поздравления с Рождеством и днем рождения.

— Необычная рубрика в газете быстро закрылась, и наша переписка тоже прекратилась, — рассказывает Евгения.

Послания от Фея она хранит до сих пор.

— Изначально во всем этом была какая-то аура магии — ночь, Фей и то, что мне, обычному подростку, ответил журналист. К тому же, в тот момент наша семья переживала тяжелые времена. Мы жили очень бедно. Обстановка была непростая и невеселая. И тут это письмо, словно из другого мира. Мира, где все хорошо. Где тебе не нужно ни от кого скрываться, чего-то бояться, где тебя ценят за твои слова и мысли, а не за внешность и шмотки. Для меня этот ответ был признаком того, что я есть, что я стою какого-то внимания. Для меня это оказалось суперважно и дало веру в себя.

А что было дальше?

Евгения закончила иняз, а затем магистратуру. По образованию она преподаватель иностранных языков, лингвист. Знает испанский, английский и французский. Работала в различных компаниях в туристической сфере, а затем в одном из посольств.

— Вышла замуж, родила дочку, — с радостью перечисляет она приятные моменты в жизни. — Когда мужу предложили интересную работу в Киеве, мы переехали в Украину.

Здесь Евгения с подругой начали свой бизнес. У них был магазин.

— Когда началась война, многие друзья, которые живут за границей, написали: «Приезжайте к нам». Среди них была и подруга из Испании. Мы познакомились 20 лет назад, когда я работала в Минске в благотворительном фонде, который курировал поездки детей из Чернобыльской зоны на оздоровление в Испанию. А ее семья как раз принимала девочек из Беларуси. Все эти 20 лет мы ни разу не виделись, но поддерживали отношения онлайн. Вот и сейчас она предложила: приезжайте, у нас есть где жить. Так мы с дочкой оказались в Испании.

Здесь им хорошо, но в мирном Киеве было бы еще лучше.

На вопрос, почему спустя столько лет Евгения решила найти Ночного Фея, отвечает так:

— Для меня не главное его найти. Просто вдруг этот человек прочитает мою историю и узнает, что когда-то сделал для меня что-то очень важное. Ведь тогда после его письма я поняла: хорошие вещи бывают со всеми.

Хотя и теперь от чуда она бы не отказалась. Ну и что, что выросла.

— Сейчас ситуация отличается от той, которая сложилась в моей жизни в конце 1990-х, но зло в ней по-прежнему присутствует. В таком масштабном виде. Никогда не думала, что стану беженцем, но теперь я официально называюсь «временно перемещенным лицом». Конечно, если сравнивать со многими другими людьми из Украины, мне не на что жаловаться. Мои родные, к счастью, живы, мы здоровы. Нам есть на что жить, но чудо лишним не будет. Очень хочется, чтобы одно мое желание (хотя, думаю, его сейчас загадывают многие), сбылось. Чтобы эта проклятая война поскорее закончилась.

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