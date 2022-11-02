Кремль все чаще выглядит смешным 5 Василь Верас, «Салідарнасць»

2.11.2022, 12:58

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Дмитрий Медведев позвонил в Зимбабве.

Дмитрий Медведев позвонил в Зимбабве. И рассказал тамошнему президенту Эммерсону Мнангагве, что Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области включены в состав России навсегда.

В этой новости забавно многое. Во-первых, сам факт, что заместитель председателя российского Совбеза в разговоре с зимбабвийским руководителем декларирует планы, касающиеся украинских областей. Для Мнангагвы, конечно, чрезвычайно важно, что там собирается или не собирается делать Кремль за 10 тысяч километров от Хараре.

Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей.

Во-вторых, даже если заместитель Владимира Путина с какого-то перепо... перепугу все-таки заговорил на эту тему с президентом Зимбабве, довольно комично выглядит, что эту часть беседы включили в официальный пресс-релиз. Судя по всему, Медведев просто не понимает, как со стороны смотрятся его клятвы никогда не отдать Запорожье, которое еще даже не взяли.

Точно так же экзотически смотрится посланец Кремля в Организации объединенных наций Василий Небензя. С трибуны Совбеза ООН он несет трэш об американских боевых комарах, которые «инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний» и могут быть более эффективными, чем «самое современное вооружение и военная техника».

Правда, у этих насекомых все-таки есть конкурент. Это подводные беспилотники, о которых рассказал Владимир Путин.

500 тонн взрывчатки на 6-метровом аппарате??? Ну, это примерно, как если бы боевой комар в одиночку схватил и утащил за океан слона. А Путин рассказывает эту чушь «на серьезных щах», даже не пытаясь в собственном мозгу сопоставить цифры.

Кремль все чаще выглядит смешным, что несколько обнадеживает. Правда, ужасным от этого он быть не перестает.

Василь Верас, «Салідарнасць»

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