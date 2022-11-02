В Троицком предместье выставили на продажу знаменитую квартиру с балконом 5 2.11.2022, 13:08

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Дом по улице Старовиленской был построен в 1917 году.

На рынке вторичной недвижимости Минска на днях появилось редкое предложение. На продажу выставлена квартира прямо в Троицком предместье, расположенная на двух этажах и имеющая отдельный вход. Дом знаком многим минчанам по милому деревянному балкону — он как раз относится к продаваемой квартире, сообщает realt.by.

Дом по улице Старовиленской, 8 был построен в 1917 году и реконструирован в 1984-м. Он кирпичный с железобетонными перекрытиями. В квартире общей площадью 88 квадратных метров три раздельных комнаты, кухня и два санузла. Окна выходят во двор, а вот с балкончика есть вид на Свислочь. Во дворе есть место для парковки, а до метро «Немига» идти всего три минуты.

Недвижимость предлагается к продаже за 170 тысяч долларов (420 тысяч рублей), или по 1933 доллара за квадратный метр.

«Квартира с огромным потенциалом для инвестиций либо комфортного проживания. Не упустите свой шанс стать обладателем кусочка исторической ценности Беларуси», — говорится в объявлении.

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