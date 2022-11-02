«Еще пару таких «заездов» и у чык-чырыка произойдет инсульт» 8 2.11.2022, 13:11

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фото: anadolu agency

Как белорусы реагируют на визит украинских бойцов на БТР.

Бойцы Вооруженных сил Украины случайно заехали на территорию Беларуси на своем бронетранспортере. Белорусские военные были напуганы визитом украинских военных.

Они спрятались от ВСУ, очевидно, решив, что те пошли в наступление.

Сайт Charter97.org посмотрел, какую реакцию это вызвало у наших читателей:

«Все, что нужно знать про лукашненковскую недоармию».

«В Дроздах объявили тревогу, Сипатый в бункер залез, зато народ вздохнул с надеждой. Если бы бойцы ВСУ на БТРе продолжили неспешное движение на Минск, то по дороге к ним бы присоединилась пара-тройка миллионов белорусов с вилами».

«Самая дырявая граница в Беларуси: черные джипы ездят, как по автобану, нелегалы толпами шастают по приграничной зоне. Позор белорусским пограничникам».

«Сейчас Гриша Азаренок по телевизору расскажет о том, что был бой и под натиском белоруской армии гости уехали. Все участники этого события будут представлены к награде».

«Еще пару таких «заездов» и у чык-чырыка произойдет инсульт на золотом троне».

«Небось, лукашистские вояки и флаг успели перекрасить в БЧБ цвета».

«И эти клоуны щеки надували, видео всякие угрожающие записывали, хотели с НАТО воевать? От одного БТР ВСУ их как ветром сдуло, а это еще и не стреляли! Ох, ябатьки, ябатьки... Страшно вам, фашисты? То-то же, бойтесь. За все выпущенные раекты с территории Беларуси вы ответите!»

«ВСУ + калиновцы + «Хаймарсы» (плюс еще что-то, отдолженное европейцами и американцами). Только от одного вида всей этой гурьбы лукашистов сдует из Беларуси в восточном направлении».

«Картонная армия капустного генералиссимуса от одного украинского танка будет разбегаться и сдаваться в плен. Это не с безоружным народом воевать и не шифер с понтами ломать. Хорошо, что заехали, узнали картонную армию».

«Проверка на вшивость. А теперь вопрос лукашистам: готовы отдать жизнь за амбиции москалей? Это вам не пенсионеров, студентов, безоружных по дворам гонять. Меняйте подштанники».

«Все, что надо знать об охране границ лукашистами. Если бы ребята захотели — на одном БТР-е могли бы по-ошибке какой нибудь городок освободить».

«Вот Лукашенко и узнал, как армия Беларуси его защищать будет! Молодцы солдаты!»

«Ну ладно срочники попрятались бы. Но эти «офицеры», их профессия воевать с оружием. А по факту — там собрались те, кто просто не хочет работать, потом уйти на пенсию в 45 и дальше груши околачивать. Трутни, короче говоря».

«Респект украинским воинам! Малехо попугали совково-чекистскую нечисть. Ябатьки шкловского колхозана разбежались от страха! Что эти черти будут делать, когда дивизия Калиновского пойдет на освобождение Беларуси?»

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