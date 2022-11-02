Ночной ужас россиян: как украинские партизаны «кошмарят» оккупантов 2.11.2022, 13:22

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Аналитики ISW рассказали о масштабе сопротивления захватчикам.

Партизанское движение в Украине такое мощное, что российским оккупантам вряд ли удастся его нейтрализовать. За 8 месяцев войны украинские партизаны совершили десятки подтвержденных нападений на оккупированных территориях Украины.

Об этом свидетельствуют данные исследователей Института изучения войны ISW. Они подробно проанализировали активность украинских партизан.

Аналитики института отмечают, что на 1 ноября украинские партизаны совершили десятки подтвержденных нападений на оккупированных территориях Украины и ликвидировали по меньшей мере 11 российских оккупационных чиновников и известных коллаборантов.

Это стало возможным из-за плохой российской оперативной безопасности. Дело в том, что оккупанты не смогли эффективно скрыть личности коллаборантов и не обеспечили базовую безопасность российских оккупационных чиновников в их домах и на рабочих местах.

«Российские войска не смогли защитить уязвимые участки критически важных российских наземных линий связи, таких как железнодорожные узлы и мосты, особенно в сельской местности. Украинские партизаны собирают информацию о целях российских военных и оккупационных властей и передают ее другим партизанам и украинским военным», – отметили эксперты.

Они добавили, что российские СМИ в большинстве своем игнорируют нападения партизан, а иногда неправдиво представляют их как обычные украинские военные атаки, чтобы приуменьшить последствия партизанской войны на оккупированной Россией территории.

Отмечается, что нехватка человеческих ресурсов в России ухудшает способность российских войск эффективно защищать свои тыловые районы от партизанских нападений.

Где именно действует украинское партизанское движение

Партизанские нападения продолжаются в оккупированных Россией Херсонской и Запорожской областях даже после аннексии Россией этих регионов 30 сентября. Это свидетельствует о дальнейшей неспособности российских сил должным образом удерживать оккупированные территории.

«Атаки украинских партизан отвлекают российские ресурсы от линии фронта на обеспечение безопасности тыловых районов, ухудшая способность России защищаться от украинских контрнаступлений, не говоря уже о проведении собственных наступательных операций», – подытожили эксперты института.

Аналитики ISW также опубликовали подробную хронологию успешных партизанских нападений.

Как работают современные партизаны

8 октября партизаны под временно оккупированным Мелитополем ликвидировали захватчиков, перевозивших технику. Операция «ликвидация» была направлена на уничтожение живой силы врага, которая превозила военную технику из Крыма в Бердянск через Мелитопольский район.

18 сентября стало известно об успешной работе партизан в Мелитополе. Они доставили немало хлопот врагу, разрушив железнодорожное полотно. Речь идет об отрезке колеи возле железнодорожной станции Низяны.

8 сентября партизаны и артиллерия Сил обороны существенно ухудшили логистику оккупантов в Херсонской области.

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