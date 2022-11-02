Пенсионер в Хойниках прокалывал шины за неправильную парковку 7 2.11.2022, 13:21

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Мужчина делал по 15-20 проколов в колесе.

В Хойниках неизвестный проколол покрышки колес в двух авто. Старался сильно, делал по 15-20 проколов. Жители райцентра обнаружили повреждения и обратились с соответствующими заявлениями в милицию.

Спустя несколько дней ОМОНом был задержан 69-летний пенсионер. Он пояснил, что так наказывал соседей по дому за неправильную парковку автомобилей. Следователями в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за самоуправство. Владельцы автомобилей оценили причиненный им ущерб в сумму около 1900 рублей.

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