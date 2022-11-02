В Ульяновске российские мобилизованные устроили бунт прямо в военной части 2 2.11.2022, 13:21

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Их обманули с выплатами.

Российские мобилизованные устроили акцию протеста в воинской части Ульяновска. Призывники массово вышли на плац из-за отсутствия положенных выплат.

Источники российского Telegram-канала «База» сообщили, что на разбирательства с протестующими военными отправили Росгвардию. Вскоре недовольных удалось успокоить — по некоторым данным, офицеры все же смогли убедить мобилизованных, что скоро они получат обещанные деньги.

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