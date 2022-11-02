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Белорус в Москве раздавил самосвалом такси и скрылся

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  • 2.11.2022, 13:35
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Белорус в Москве раздавил самосвалом такси и скрылся

27-летнего уроженца Калинковичей ищут.

Утром 11 октября в Москве произошло страшное ДТП, в котором погибли водитель и пассажирка такси. Предполагаемый виновник смертельного ДТП — 27-летний гражданин Беларуси.

Об этом сообщает телеграм-канал readovka.

Авария произошла в центре Москвы на улице 1905 года. Водитель такси остановился на остановке общественного транспорта, чтобы подобрать пассажирку. Женщина едва успела сесть в автомобиль и закрыть дверь, как в автомобиль такси на полной скорости врезался большегруз.

Момент ДТП попал на видео.

Грузовик в буквальном смысле слова впечатал машину такси в автобус, стоявший дальше на остановке.

Водитель и пассажирка такси погибли на месте. Автомобиль такси после столкновения превратился в груду металлолома.

Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Российские правоохранители считают, что за рулем грузовика был гражданин Беларуси 1995 года рождения. Полиция разыскивает Вячеслава Пивоварова — уроженца города Калинковичи Гомельской области.

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